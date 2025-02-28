Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Seluruh BUMN Dikelola Holding Operasional Danantara, Rampung Akhir Maret 2025

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |11:24 WIB
Seluruh BUMN Dikelola Holding Operasional Danantara, Rampung Akhir Maret 2025
Seluruh BUMN Dikelola Holding Operasional Danantara, Rampung Akhir Maret 2025 (Foto: Arif Julianto/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pelimpahan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ditargetkan rampung pada akhir Maret 2025 atau sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan, seluruh BUMN akan dilimpahkan dan dikelola Holding Operasional, perusahaan induk di bawah naungan BPI Danantara. 

“Seluruh BUMN, bukan hanya tujuh perusahaan, akan masuk ke dalam Holding Operasional di bawah Danantara. Proses ini diharapkan selesai pada akhir bulan Maret. Dengan demikian, seluruh BUMN akan berada dalam satu entitas pengelolaan,” ujar Dony, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

1. Holding Investasi dan Holding Operasional

Danantara dan Kementerian BUMN memang membentuk dua perusahaan induk, yakni Holding Investasi dan Holding Operasional. Dalam komposisi kepemilikan saham, pemerintah melalui Kementerian BUMN memegang 1 persen saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa.

Lalu, 99 persen saham seri B dimiliki pemerintah melalui BPI Danantara.

Dony menyebut, kedua BUMN baru ini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga tetap berdiri sendiri atau dipisahkan, namun dalam satu komando BPI Danantara. 

Pemisahan dilakukan untuk menghindari pencampuran risiko agar operasional BUMN dapat berjalan transparan dan efisien.

“Karakteristik risiko dari masing-masing aspek sangat berbeda. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa operasional BUMN tidak akan bercampur dengan investasi. Struktur ini telah didesain sejak awal untuk menghindari pencampuran risiko,” kata Dony.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187297/rkap_danantara_2026-hA6M_large.jpg
Ini Respons DPR soal RKAP Danantara 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/470/3186550/danantara-Y1fw_large.jpg
Danantara Akan Beli Tanah 80 Hektare Buat Kampung Haji di Mekkah, 90 Perusahaan Jumbo Ikut Tender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186545/danantara-JxWX_large.jpg
Danantara Masuk Pasar Modal: Kita Tak Akan ke Saham-Saham Gorengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186533/danantara-7e3E_large.jpg
Disindir Purbaya soal Penempatan Dana di SBN, Danantara: Investasi Tak Bisa Langsung ke Proyek Berisiko Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185488/baja-4Vb6_large.jpg
Danantara Mau Selamatkan Krakatau Steel (KRAS), Ini Dampaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3183982/bumn_rugi-JBYn_large.jpg
Danantara Ungkap 1.000 Perusahaan BUMN tapi Setengahnya Merugi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement