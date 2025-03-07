Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat, Simak Rekomendasi Saham di Perdagangan Akhir Pekan

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |07:11 WIB
IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat, Simak Rekomendasi Saham di Perdagangan Akhir Pekan
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi lanjutkan penguatan pada perdagangan Jumat (7/3/2025). Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan IHSG berpotensi ke arah 6.772 atau bahkan 6.912, asalkan menembus di atas level 6.682 sebagai resisten terdekat. 

“Namun demikian, ada kemungkinan bahwa tren turun sebelumnya dapat berlanjut selama IHSG tetap berada di bawah 6.912,” kata Ivan dalam risetnya. 

1. Analis Saham

Adapun level support IHSG berada di 6.511, 6.361, 6.226 dan 6.124. Sementara level resistennya di 6.682, 6.772 dan 6.912.

Ivan merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT XL Axiata Tbk (EXCL) di rentang harga Rp2.160 – Rp2.200 dengan target harga terdekat di Rp2.350. EXCL masih akan menguji area Rp2.160-Rp2.210 sebelum harga menembus di atas Rp2.350 untuk mengonfirmasi kelanjutan tren naik jangka pendek menuju Rp2.430-Rp2.530.

Aksi buy on weakness direkomendasikan pada saham PT Astra International Tbk (ASII) di rentang harga Rp4.600 – Rp4.750 dengan target harga terdekat di Rp5.025. ASII akan mengindikasikan pembalikan tren jika harga berhasil menembus di atas resisten fraktal Rp5.025. 

“Namun, ASII dapat melanjutkan tren turun sebelumnya apabila harga turun di bawah Rp4.590,” imbuh Ivan.

 

