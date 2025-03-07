Uninstal Aplikasi Pinjol Data Akan Hilang? Ini Jawabannya

JAKARTA – Apakah benar jika aplikasi pinjol data pribadi juga terhapus? Tingginya penggunaan jasa pinjaman online atau pinjol membuat sebagian masyarakat melihat apakah jika menghapus aplikasi pinjol bisa membuat data pribadi ikut terhapus. Kebingungan tersebut tentu sangat relevan terlebih keamanan data di era digital mempunyai peran yang sangat penting.

1. Langkah-Langkah untuk Menghapus Data Pribadi

Terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk menghapus data pribadi bagi pengguna yang ingin memastikan data pribadinya terhapus melunasi pinjamannya. Berikut yang dirangkum oleh Okezone (5/3/25) yang dilansir dari berbagai sumber

2. Menghapus Akun Pinjol

Pada umumnya, setiap aplikasi mempunyai metode yang berbeda-beda untuk menghapus akun pinjol secara permanen, tetapi tidak sedikit juga aplikasi pinjol yang menggunakan metode seperti langkah-langkah pada berikut ini:

· Buka aplikasi pinjol dan masuk ke akun yang terdaftar.

· Cari menu "Pengaturan Akun" atau "Pengaturan".

· Pilih opsi "Hapus Akun" atau "Hapus Akun".

· Ikuti instruksi yang diberikan hingga proses penghapusan selesai.

· Biasanya, ada konfirmasi tambahan sebelum akun benar-benar dihapus.