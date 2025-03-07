Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Uninstal Aplikasi Pinjol Data Akan Hilang? Ini Jawabannya

Nanda Surya Shadan , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |06:41 WIB
Uninstal Aplikasi Pinjol Data Akan Hilang? Ini Jawabannya
Uninstal Pinjol (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Apakah benar jika aplikasi pinjol data pribadi juga terhapus? Tingginya penggunaan jasa pinjaman online atau pinjol membuat sebagian masyarakat melihat apakah jika menghapus aplikasi pinjol bisa membuat data pribadi ikut terhapus. Kebingungan tersebut tentu sangat relevan terlebih keamanan data di era digital mempunyai peran yang sangat penting.

1. Langkah-Langkah untuk Menghapus Data Pribadi

Terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk menghapus data pribadi bagi pengguna yang ingin memastikan data pribadinya terhapus melunasi pinjamannya. Berikut yang dirangkum oleh Okezone (5/3/25) yang dilansir dari berbagai sumber

2. Menghapus Akun Pinjol

Pada umumnya, setiap aplikasi mempunyai metode yang berbeda-beda untuk menghapus akun pinjol secara permanen, tetapi tidak sedikit juga aplikasi pinjol yang menggunakan metode seperti langkah-langkah pada berikut ini:

· Buka aplikasi pinjol dan masuk ke akun yang terdaftar.

· Cari menu "Pengaturan Akun" atau "Pengaturan".

· Pilih opsi "Hapus Akun" atau "Hapus Akun".

· Ikuti instruksi yang diberikan hingga proses penghapusan selesai.

· Biasanya, ada konfirmasi tambahan sebelum akun benar-benar dihapus.

· Bacalah informasi dengan cermat sebelum mengonfirmasi penghapusan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
