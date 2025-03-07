Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Bisakah Pinjol Lebih dari 3 Aplikasi Sekaligus? 

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |23:23 WIB
Bisakah Pinjol Lebih dari 3 Aplikasi Sekaligus? 
Bisakah pinjol lebih dari 3 aplikasi sekaligus? (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bisakah pinjol lebih dari 3 aplikasi sekaligus? Meskipun pinjaman online (pinjol) menawarkan kemudahan yang menggiurkan untuk meringankan beban ekonomi, namun perlu diperhatikan pula maksimal penggunaan aplikasi pinjol. 

Pada nyatanya, para nasabah menggunakan banyak aplikasi pinjol untuk meminjam dana. Lantas berapa maksimal penggunaan aplikasi pinjol? Bisakah pinjol lebih dari 3 aplikasi sekaligus? Berikut penjelasannya.

Merangkum dari berbagai sumber, Jumat (7/2/2025), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa nasabah hanya diperbolehkan meminjam dana kepada maksimal 3 aplikasi pinjol.

Pembatasan tersebut bertujuan untuk mencegah adanya perilaku nasabah yang meminjam kepada pinjol untuk menutup utang di pinjol lainnya atau istilah yang sering di dengar “gali lubang, tutup lubang”. 

Perilaku nasabah yang mengajukan pinjaman kepada lebih dari 3 aplikasi, maka dianggap sebagai kegiatan pendaan tidak sehat. 

Mengacu pada Surat Edaran (SE) OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, untuk kepentingan perlindungan konsumen dan masyarakat, setiap penyelenggara layanan pinjol tidak diperbolehkan melakukan pendanaan tidak sehat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187795//pinjol-QsLq_large.jpg
Berikut Daftar Lengkap Pinjol Resmi OJK per Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689//pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187567//pinjol-cCvz_large.jpg
Dugaan Kartel Pinjol, KPPU Wajib Lakukan Ini Saat Periksa 97 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184821//interpol_kejar_2_wna_dpo_pinjol_ilegal-0tTz_large.jpg
Bareskrim Koordinasi dengan Interpol Kejar 2 WNA DPO Pinjol Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184816//sindikat_pinjol_ilegal_ditangkap-62Bv_large.jpg
Sindikat Pinjol Ilegal Ditangkap, 400 Orang Jadi Korban hingga Diperas Rp1,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184800//pinjol-Tt7I_large.jpg
Polisi Ciduk Sindikat Pinjol Ilegal, Modus Ancam Sebarkan Foto Bugil Nasabah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement