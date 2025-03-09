Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketahanan Pangan Jadi Fokus Kerja Sama RI-Kanada

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |17:52 WIB
Ketahanan Pangan Jadi Fokus Kerja Sama RI-Kanada
Kerja Sama RI-Kanada (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAIndonesia dan Kanada memperkuat kerja sama sektor pangan untuk mendukung ketahanan dan keamanan pangan alias food security, sebagai salah satu fokus kerjasama perdagangan antar-kedua negara.

1. Kanada Eskportir Utama Produk Susu

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Luar Negeri, Bernardino M. Vega mengatakan Kanada merupakan eksportir utama produk susu dan gandum, yang berpotensi meningkatkan kapasitas produksi bagi Indonesia dalam perjanjian dagang terbaru.

“Kanada ini memiliki kapasitas susu, susu yang bisa diproduksikan dan juga bisa ditingkatkan kapasitasnya di Indonesia dalam rangka food security atau program pangan,” ujar Dino di Menara Kadin, Jakarta Selatan dikutip, Minggu (9/3/2025)..

Selain susu, Kanada juga menawarkan pasokan gandum sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan di Indonesia. 

“Dan juga yang ketiga adalah gandum, tentunya untuk sumber makanan kita di sini,” tambahnya.

 

