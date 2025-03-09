Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kanada Siap Investasi Nuklir di Indonesia

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |18:20 WIB
Kanada Siap Investasi Nuklir di Indonesia
Kerja Sama RI-Kanada (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kanada berminat mengucurkan dana investasi untuk mendukung transisi energi di Indonesia. Langkah ini diharapkan segera terwujud setelah pengesahan perjanjian perdagangan bebas (FTA) antar-kedua negara.

1. Sektor Bidang EBT

Sektor bidang energi terbarukan (EBT) yang disuntik dana meliputi LNG, nuklir, hingga teknologi untuk menangkap dan menyimpan emisi karbon.

“(Perjanjian FTA) sekarang prosesnya akan diratifikasi, mungkin sebelum akhir tahun. Saya pikir itu akan menjadi katalis besar untuk mengejar kepentingan yang sudah kuat di Kanada, untuk berinvestasi di Indonesia,” kata President of Canada ASEAN Business Council, Wayne Farmer, di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Minggu (9/3/2025).

2. Energi Jadi Salah Satu Sektor Utama

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Luar Negeri, Bernardino M. Vega, menegaskan bahwa energi menjadi salah satu sektor utama yang bakal dikembangkan menyusul perjanjian kedua negara.

Potensi pengembangan EBT, ujar Dino, meliputi Small Modular Reactor (SMR), tenaga surya, dan LNG, yang akan menjadi bagian dari kemitraan strategis dalam mendukung transisi energi nasional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/278/3187261/rapimnas_kadin_2025-2ehJ_large.jpg
Clarissa Tanoesoedibjo Dampingi Anindya Bakrie Buka Sidang Pleno Rapimnas Kadin Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187066/ketum_kadin_anindya-SMXo_large.jpg
Rapimnas Kadin 2025, Anindya Bakrie Minta Pemberdayaan UMKM Jadi Fokus Utama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187052/kadin-U3nr_large.jpg
Ketum Kadin Soroti Gen Z di RI Jadi Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187015/rapimnas_kadin_2025-yLiR_large.jpg
Didampingi Clarissa Tanoesoedibjo, Erwin Aksa: Rapimnas Kadin 2025 Jadi Ajang Konsolidasi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187011/hary_tanoe-WONn_large.jpg
Hary Tanoe hingga Ahmad Muzani Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186900/kadin-mZ6F_large.jpg
Ketum Kadin Ungkap Potensi Besar Industri Kreatif RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement