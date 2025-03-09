Kanada Siap Investasi Nuklir di Indonesia

JAKARTA – Kanada berminat mengucurkan dana investasi untuk mendukung transisi energi di Indonesia. Langkah ini diharapkan segera terwujud setelah pengesahan perjanjian perdagangan bebas (FTA) antar-kedua negara.

1. Sektor Bidang EBT

Sektor bidang energi terbarukan (EBT) yang disuntik dana meliputi LNG, nuklir, hingga teknologi untuk menangkap dan menyimpan emisi karbon.

“(Perjanjian FTA) sekarang prosesnya akan diratifikasi, mungkin sebelum akhir tahun. Saya pikir itu akan menjadi katalis besar untuk mengejar kepentingan yang sudah kuat di Kanada, untuk berinvestasi di Indonesia,” kata President of Canada ASEAN Business Council, Wayne Farmer, di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Minggu (9/3/2025).

2. Energi Jadi Salah Satu Sektor Utama

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Luar Negeri, Bernardino M. Vega, menegaskan bahwa energi menjadi salah satu sektor utama yang bakal dikembangkan menyusul perjanjian kedua negara.

Potensi pengembangan EBT, ujar Dino, meliputi Small Modular Reactor (SMR), tenaga surya, dan LNG, yang akan menjadi bagian dari kemitraan strategis dalam mendukung transisi energi nasional.