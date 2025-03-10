IHSG Dibuka Melemah ke 6.596, 222 Saham Kebakaran

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah ke level 6.596, lebih rendah dari penutupan sebelumnya di level 6.636 pada perdagangan Senin (10/3/2025) .

Kemudian, IHSG bergerak turun hingga pada pukul 09.12 WIB, indeks berada di posisi 6.583 atau turun 0,79 persen. Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 2,05 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp1,41 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 150.336 kali.

1. Konsolidasi Saham

Adapun, sebanyak 222 saham harganya turun, 207 saham harganya naik dan 187 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi naik 0,07 persen, sektor energi naik 0,30 persen, sektor siklikal naik 0,83 persen dan sektor non siklikal naik 0,05 persen. Sedangkan sektor keuangan turun 0,57 persen, sektor kesehatan turun 1,12 persen, sektor infrastruktur turun 0,49 persen, sektor transportasi turun 0,37 persen, sektor bahan baku turun 0,94 persen, sektor industri turun 0,94 persen dan sektor properti turun 0,39 persen.