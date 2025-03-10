MNC Life-MNC Insurance Beri Perlindungan Finansial Bagi Pelajar dan Wisatawan RI di Korea Selatan

BANDUNG – PT MNC Life Assurance (MNC Life) dan PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance) menjalin kerja sama dengan Taeyang Kulture dan Taeyang Trip untuk memberikan perlindungan finansial optimal bagi pelajar serta wisatawan yang bepergian ke Korea. Kolaborasi ini bertujuan menghadirkan rasa aman bagi peserta kursus bahasa dan pelancong dengan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara MNC Insurance Business Group dan CV Matahari Pranata Kreatif yang menaungi Taeyang Kulture dan Taeyang Trip berlangsung di Taeyang Space, Summarecon Bandung menandai awal kolaborasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para peserta kursus dan wisatawan.

Melalui kerja sama ini, MNC Life bersama Taeyang Kulture menghadirkan perlindungan asuransi kecelakaan diri (Personal Accident) bagi peserta kursus hingga satu tahun penuh. Dengan adanya perlindungan ini, peserta dapat belajar dengan nyaman tanpa khawatir terhadap risiko kecelakaan yang mungkin terjadi selama masa kursus mereka.

Sementara itu, MNC Insurance menggandeng Taeyang Trip untuk menyediakan MNC International Travel Protection bagi wisatawan yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Asuransi perjalanan ini dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko, seperti keterlambatan penerbangan, kehilangan bagasi, serta keadaan darurat medis selama perjalanan.

Managing Director Insurance Business Group dan President Director MNC Life, Risye Dillianti menyampaikan kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen MNC Insurance Business Group dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa baik pelajar yang menempuh pendidikan di Taeyang Kulture maupun wisatawan yang bepergian bersama Taeyang Trip dapat menjalani aktivitas mereka dengan rasa aman dan nyaman. Dengan adanya perlindungan asuransi ini, diharapkan mereka bisa lebih fokus menikmati pengalaman belajar dan perjalanan tanpa perlu mengkhawatirkan risiko finansial yang mungkin timbul,” ujarnya Senin (10/3/2025).