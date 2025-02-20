Dampak PSAK 117 bagi Industri Asuransi: MNC Life Ungkap Strategi Adaptasi

JAKARTA - MNC Life, perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), turut berpartisipasi dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Komisaris Independen Asuransi Indonesia.

Seminar yang diadakan di Hotel Borobudur ini, dihadiri oleh para profesional serta pelaku industri asuransi di Indonesia. Salah satu topik yang dibahasnya yaitu "PSAK 117: Disrupsi bagi Perusahaan Asuransi di Indonesia" yang bertujuan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai dampak perubahan standar akuntansi terhadap sektor asuransi serta langkah adaptasi yang diperlukan.

1. PSAK 117 Merupakan Langkah Besar

Deddy Maryadi Yoeshar selaku Komisaris Independen MNC Life mengungkapkan dalam sesi diskusi PSAK 117 merupakan langkah besar yang diambil oleh OJK untuk meningkatkan transparansi pada perusahaan asuransi di Indonesia.

"Meskipun membawa tantangan baru, PSAK 117 memberikan kesempatan bagi industri ini untuk memperbaiki praktik akuntansi dengan memperkuat kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan perusahaan asuransi di tengah tantangan ekonomi global,” ujarnya Kamis (20/02/2025)

Deddy juga menambahkan bahwa MNC Life telah mempersiapkan infrastruktur dan sistem yang memenuhi persyaratan PSAK 117.

"Kami memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mengutamakan prinsip kehati-hatian dan perlindungan bagi nasabah kami," jelasnya.