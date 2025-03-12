Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Ditutup Menguat 1,5% ke Level 6.647

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |12:50 WIB
IHSG Sesi I Ditutup Menguat 1,5% ke Level 6.647
IHSG Sesi I Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) ditutup menguat 1,55 persen menjadi 6.647,45 pada sesi pertama, Rabu (12/3/2025). Sepanjang perdagangan IHSG mampu bertahan di zona hijau dengan rentang gerak di 6.545,85 - 6.654,23.

1. Konsolidasi Saham

Nilai transaksi menyentuh Rp4,57 triliun, dengan volume 95,53 juta lot.

Seluruh indeks lainya berada di zona hijau, seperti LQ45, JII, IDX30, dan MNC36. Sebagian besar sektor masih tumbuh, sementara yang turun hanya industri, dan properti

2. Pemenang Teratas 

Tiga saham pemimpin top gainers adalah PT Sinar Terang Mandiri Tbk (MINE) naik 25,00 persen menjadi Rp420, PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI) tumbuh 24,43 persen menjadi Rp550, dan PT Green Power Group Tbk (LABA) menanjak 22,7 persen menjadi Rp184.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/278/3190186/ihsg-S0Ex_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah Tipis ke 8.649, Transaksi Rp19,6 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/278/3190032/ihsg_ditutup_melemah-VIvM_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Turun 0,13 Persen ke Level 8.649
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189487/ihsg_ditutup_menguat-n1Nu_large.jpg
IHSG Ditutup Naik 0,46 Persen ke Level 8.660 Sambut Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188974/ihsg_sesi_i-FPLg_large.jpg
IHSG Sesi I Melonjak ke 8.693 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188931/ihsg_dibuka_menguat-tayZ_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.713
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/278/3188747/ihsg_sesi_i-bTYk_large.jpeg
IHSG Sesi I Turun 0,44 Persen ke 8.671
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement