JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) ditutup menguat 1,55 persen menjadi 6.647,45 pada sesi pertama, Rabu (12/3/2025). Sepanjang perdagangan IHSG mampu bertahan di zona hijau dengan rentang gerak di 6.545,85 - 6.654,23.
Nilai transaksi menyentuh Rp4,57 triliun, dengan volume 95,53 juta lot.
Seluruh indeks lainya berada di zona hijau, seperti LQ45, JII, IDX30, dan MNC36. Sebagian besar sektor masih tumbuh, sementara yang turun hanya industri, dan properti
Tiga saham pemimpin top gainers adalah PT Sinar Terang Mandiri Tbk (MINE) naik 25,00 persen menjadi Rp420, PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI) tumbuh 24,43 persen menjadi Rp550, dan PT Green Power Group Tbk (LABA) menanjak 22,7 persen menjadi Rp184.