IHSG Sesi I Ditutup Menguat 1,5% ke Level 6.647

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) ditutup menguat 1,55 persen menjadi 6.647,45 pada sesi pertama, Rabu (12/3/2025). Sepanjang perdagangan IHSG mampu bertahan di zona hijau dengan rentang gerak di 6.545,85 - 6.654,23.

1. Konsolidasi Saham

Nilai transaksi menyentuh Rp4,57 triliun, dengan volume 95,53 juta lot.

Seluruh indeks lainya berada di zona hijau, seperti LQ45, JII, IDX30, dan MNC36. Sebagian besar sektor masih tumbuh, sementara yang turun hanya industri, dan properti

2. Pemenang Teratas