Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Lesu, Pekan Ini Merosot 1,81% ke Level 6.515

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |08:00 WIB
IHSG Lesu, Pekan Ini Merosot 1,81% ke Level 6.515
IHSG Melemah Selama Perdagangan Sepekan. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat penurunan laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga kapitalisasi pasar atau market cap selama sepekan pada periode 10 - 14 Maret 2025.

1. IHSG Anjlok

Statistik BEI, Sabtu (15/3/2025), menunjukkan IHSG sepekan melemah 1,81% ke level 6.515,631 dari posisi pekan sebelumnya di 6.636,0

2. Tekanan Jual Selama Sepekan

Koreksi ini sejalan dengan tekanan jual yang masih mendominasi pasar, termasuk investor asing.

Data menunjukkan investor asing kembali menambah nilai transaksi jual menjadi Rp3,69 triliun, lebih tinggi dari realisasi net-sell asing pekan lalu sebesar Rp450,33 miliar.

Tekanan jual investor membawa anjlok sebesar Rp215 triliun, atau sebesar 1,87 persen menjadi Rp11.235 triliun, dibandingkan Rp11.450 triliun pada pekan sebelumnya. 

3. Transaksi dan Frekuensi Harian

Adapun rata-rata volume transaksi harian pekan ini juga melandai sebesar 12,94% menjadi 17,31 miliar lembar saham, dari pekan sebelumnya yang mencapai 19,88 miliar lembar saham. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/278/3190800//ihsg_menguat-oVeR_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.657 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190706//ihsg_ditutup_melemah-x50h_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.618
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190637//ihsg-jaWM_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat Tipis ke Level 8.678
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190581//ihsg-GXkx_large.jpg
Bel Perdagangan, IHSG Melaju ke Level 8.705
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190413//ihsg-RjWZ_large.jpg
IHSG Sesi I Kokoh di Level 8.715
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/278/3190375//ihsg-tAlg_large.jpg
IHSG Dibuka Naik ke 8.713 Jelang Pengumuman BI Rate
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement