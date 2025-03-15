IHSG Lesu, Pekan Ini Merosot 1,81% ke Level 6.515

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat penurunan laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga kapitalisasi pasar atau market cap selama sepekan pada periode 10 - 14 Maret 2025.

1. IHSG Anjlok

Statistik BEI, Sabtu (15/3/2025), menunjukkan IHSG sepekan melemah 1,81% ke level 6.515,631 dari posisi pekan sebelumnya di 6.636,0

2. Tekanan Jual Selama Sepekan

Koreksi ini sejalan dengan tekanan jual yang masih mendominasi pasar, termasuk investor asing.

Data menunjukkan investor asing kembali menambah nilai transaksi jual menjadi Rp3,69 triliun, lebih tinggi dari realisasi net-sell asing pekan lalu sebesar Rp450,33 miliar.

Tekanan jual investor membawa anjlok sebesar Rp215 triliun, atau sebesar 1,87 persen menjadi Rp11.235 triliun, dibandingkan Rp11.450 triliun pada pekan sebelumnya.

3. Transaksi dan Frekuensi Harian

Adapun rata-rata volume transaksi harian pekan ini juga melandai sebesar 12,94% menjadi 17,31 miliar lembar saham, dari pekan sebelumnya yang mencapai 19,88 miliar lembar saham.