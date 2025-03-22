Segini Penghasilan Willie Salim, Tiktoker yang Kehilangan 200 KG Rendang saat Bikin Konten di Palembang

JAKARTA - Segini penghasilan Willie Salim, tiktoker yang kehilangan 200 Kg rendang saat bikin konten di Palembang. Penghasilan Willie Salim sebagai influencer yang punya banyak pengikut membuat warganet penasaran. Terlebih jika melihat konten yang kerap membagikan barang berharga maupun uang tunai.

Belum lama ini Tiktoker tersebut sempat hendak membuat konten masak besar di Palembang. Willie Salim bahkan telah menyediakan sekitar 200 kg daging sapi yang nantinya hendak di masak.

Daging tersebut kemudian diletakkan di sebuah wajan raksasa. Namun setelah Willie dan timnya meninggalkan daging itu sejenak, masyarakat justru berbondong-bondong mengambil daging yang belum dimasak tersebut.

Willie lantas syok setelah kembali dan melihat seluruh daging yang hendak dimasak itu ludes tak bersisa. Dalam video tersebut petugas keamanan yang menjaga di lokasi kejadian mengaku tak bisa mencegah warga.

Hal ini lantas membuat rencana konten masak besar Willie Saliim gagal total. Kejadian ini lantas membuat influencer asal Bangka Belitung kembali terangkat namanya.

1. Rincian Penghasilan Willie Salim

Willie Salim sendiri telah dikenal sebagai influencer sukses karena aksi sosialnya. Namanya mulai mencuat setelah sering memborong dagangan pedagang kecil dan membagikannya kepada orang-orang di sekitar.