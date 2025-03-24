Pengelola Bioskop Cinema XXI (CNMA) Tebar Dividen Rp750 Miliar

JAKARTA - PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (CNMA) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp750 miliar atau Rp9 per saham.

1. Pembagian Dividen

Termasuk di dalam dividen tunai senilai Rp9 per saham adalah dividen interim sebesar Rp5 per saham yang telah dibayarkan pada 15 November 2024. Adapun, sisa dividen sebesar Rp4 per saham akan dibayarkan pada 24 April 2025.

“Pembagian dividen tunai ini merupakan wujud komitmen kami dalam menjalankan perusahaan dengan fundamental bisnis yang solid, dan senantiasa menciptakan nilai tambah yang optimal bagi para pemegang saham,” kata Direktur Utama CNMA, Suryo Suherman dalam siaran pers, Senin (24/3/2025).

Selain itu, perseroan juga mendapat persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham dan mengalokasikan dana sebesar maksimal Rp300 miliar. Harga maksimal pembelian kembali saham ditetapkan sebesar Rp270 per lembar saham, dengan tetap mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 Tahun 2023. Buyback akan dilakukan secara bertahap melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam jangka waktu maksimal 12 bulan setelah pelaksanaan RUPST.