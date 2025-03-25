Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbandingan Nominal THR yang Diterima Driver Grab dengan Gojek

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |18:35 WIB
Perbandingan Nominal THR yang Diterima Driver Grab dengan Gojek
Ini perbandingan nominal Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima driver Grab dengan Gojek. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Ini perbandingan nominal Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima driver Grab dengan Gojek. Di mana THR para driver ojol sudah ditrasfer ke dompet digital masing-masing mitra perusahaan transportasi online. 

Berdasarkan kebijakan pemerintah yang memutuskan bahwa pengemudi ojek online dan kurir online kini berhak untuk menerima Tunjangan Hari Raya (THR) 2025, sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi para pengemudi dan urir dalam layanan transportasi dan logistik di Indonesia.

Pemberian Bonus Hari Raya (BHR) kepada para pengemudi dan kurir yang bekerja di layanan transportasi berbasis aplikasi diatur dalam Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2025.

Surat Edaran tersebut menjelaskan bahwa besaran BHR yang harus diberikan oleh perusahaan kepada pengemudinya sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bulanan selama satu tahun terakhir. Bantuan ini wajib diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Lebaran 2025.

Besaran THR Gojek

Gojek telah memulai pencairan Bonus Hari Raya (BHR) pada Sabtu (22/3/25), dengan membagi bonus tersebut ke dalam lima kategori, yaitu Mitra Juara Utama, Mitra Juara, Mitra Unggulan, Mitra Andalan, dan Mitra Harapan.

Besaran BHR yang diterima oleh para mitra pengemudi bervariasi, tergantung pada tingkat kontribusi, produktivitas, dan kondisi keuangan perusahaan. Chief of Public Policy & Government Relations GoTo, Ade Mulya, menjelaskan bahwa BHR tertinggi yang diberikan kepada pengemudi motor atau roda dua mencapai Rp900 ribu, sedangkan pengemudi mobil atau roda empat menerima hingga Rp1,6 juta.

Namun, Ade Mulya tidak mengungkapkan besaran BHR terendah yang diberikan. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa BHR untuk kategori Mitra Juara Utama dihitung sekitar 20 persen dari rata-rata penghasilan bersih mitra dalam kategori tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/320/3137346//menaker-PSTa_large.jpg
Menaker Minta Maaf soal Kisruh BHR Ojol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129654//wamenaker-L2f6_large.png
Kumpulkan Aplikator, Wamenaker Marah Bonus Hari Raya Ojol Cuma Rp50.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127873//wamenaker-EHn5_large.jpg
Wamenaker Geram Ojol Hanya Dapat THR Rp50 Ribu: Aplikator Rakus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/320/3127692//ojek_online-7MmA_large.jpg
Bonus Hari Raya Ojol Cuma Rp50 Ribu, Wamenaker Panggil Gojek hingga Grab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/320/3126773//fakta_thr_ojol-gVHP_large.jpg
5 Fakta di Balik THR Ojol Rp50.000 dan Status Driver Sambilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/320/3126618//menaker_thr_ojol-XBH9_large.jpg
Viral THR Ojol Cuma Rp50 Ribu, Menaker Panggil Gojek Cs
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement