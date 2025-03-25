Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Kinerja ONE Global Capital Meroket Usai Akuisisi Mal Rp218 Miliar

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |20:41 WIB
Kinerja ONE Global Capital Meroket Usai Akuisisi Mal Rp218 Miliar
ONE Global Capital menunjukan kinerja yang memuaskan. (Foto: Okezone.com/One Global Capital)
A
A
A

JAKARTA – ONE Global Capital menunjukan kinerja yang memuaskan setelah perusahaan investasi yang berbasis di Sydney, Australia menyelesaikan pembelian The Grand Eastlakes, mal terbesar milik Crown Group senilai Rp218 miliar pada akhir 2024.

Founder & CEO One Global Capital Iwan Sunito mengaku sangat puas dengan akuisisi ini. Menurutnya, One Global Gallery mampu menumbuhkan aset ritel serta memperkuat pendapatan berulang (recurring income) One Global Capital agar sejalan dengan visi go public perusahaan pada tahun 2031.

Resmi dibuka pada Juli 2021, One Global Gallery, memiliki ruang ritel seluas 3.100 meter persegi yang dilengkapi dengan 130 lot parkir mobil. Shopping center ini memiliki 16 gerai ritel, termasuk ALDI dengan format lebih besar, Metro Wool-worths, dan sejumlah toko khusus, seperti Pattison Pattiserie, Wholelife Pharmacy, Australia Post and Newsagency, Ausome Nails, Akira Sushi, Hatch Espresso, SP mobile, dan Val Morgan Retail.

Menurut Iwan Sunito, setelah One Global Capital berhasil mendapatkan lisensi wholesales pada Kuartal IV 2024, saat kali pertama penawaran saham One Global Capital Retail Trust, permintaan menunjukkan lonjakan yang signifikan.

“Kami menawarkan produk investasi kepada sekelompok investor terpilih yang memiliki visi dan misi yang sama dengan kami,” katanya, Selasa (25/3/2025).

Menurut Iwan Sunito, ini bukanlah penawaran publik kepada investor ritel, melainkan ditujukan kepada investor yang sudah mengenalnya selama berapa dekade atau teman dekat yang tertarik berinvestasi secara signifikan di proyek properti One Global Capital.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
