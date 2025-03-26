Disindir Ahmad Dhani soal Royalti, Ternyata Segini Harta Kekayaan Ariel NOAH

JAKARTA – Ternyata segini harta kekayaan Ariel NOAH yang disindir Ahmad Dhani soal royalti. Sumbernya sendiri beragam, termasuk di luar profesinya sebagai penyanyi.

Baru-baru ini, Ahmad Dhani menyebut Ariel salah pergaulan gara-gara pernyataannya yang membebaskan siapa pun menyanyikan lagu buatannya tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. Menurut Dhani, keputusan Ariel itu bisa merugikan para pencipta lagu di industri musik Tanah Air.

Dhani menambahkan, vokalis band NOAH itu justru terkesan mengikuti lingkungan pergaulannya yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang mekanisme royalti serta perjanjian antara pencipta lagu dan penyanyi.

1. Sumber Kekayaan Ariel NOAH

Berkaca pada statusnya sebagai penyanyi ternama di Indonesia, Ariel Noah memiliki nilai kekayaan yang cukup mengesankan. Selain aktivitas musiknya yang padat, ia memiliki beberapa penghasilan lain di luar panggung yang ikut berkontribusi terhadap pundi-pundi kekayaannya.

Bicara nilai kekayaan yang dimiliki Ariel, tidak ada sumber pasti yang menyebut total hartanya. Meski begitu, beberapa sumber memperkirakan kekayaan vokalis band NOAH itu mencapai belasan hingga puluhan miliar rupiah pada 2020. Angkanya berkisar antara Rp14,37 miliar hingga Rp71,86 miliar.