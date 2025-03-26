Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Tesla Terancam Krisis, di Mana Elon Musk?

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |08:02 WIB
Tesla Terancam Krisis, di Mana Elon Musk?
Tesla Terancam Krisis, di Mana Elon Musk? (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Tesla kini menghadapi salah satu masa paling sulit dalam sejarahnya. Saham perusahaan kendaraan listrik ini mengalami kinerja buruk, penjualan global menurun, dan citra mereknya semakin terpecah. Namun, di tengah krisis ini, sosok yang paling bisa membalikkan keadaan justru dianggap tidak hadir: Elon Musk.

1. Saham Anjlok, Masalah Bertambah

Sejak awal tahun, Tesla menjadi salah satu saham dengan performa terburuk di indeks S&P 500. Tidak hanya itu, perusahaan juga menghadapi berbagai masalah lain:

Penjualan global menurun drastis, terutama di pasar utama seperti AS dan China.

Pasar penjualan kembali anjlok, yang mengindikasikan melemahnya permintaan.

Cyber Truck menghadapi penarikan kembali akibat cacat produksi, di mana panel eksteriornya dapat terlepas saat dikendarai. Tesla dikeluarkan dari Pameran Mobil Internasional Vancouver karena alasan keselamatan yang tidak dijelaskan lebih lanjut.

Hilangnya dana sekitar USD1,4 miliar setara dengan Rp23,273 triliun dari neraca perusahaan, menurut analisis Financial Times.

Namun, salah satu tantangan terbesar Tesla adalah perubahan identitas mereknya. Dulu, Tesla dikenal sebagai simbol inovasi dan keberlanjutan yang didukung oleh komunitas progresif. Kini, citranya berubah drastis dan lebih sering diasosiasikan dengan kelompok sayap kanan yang semakin otoriter.

2. Investor Kehilangan Kesabaran

Para investor, termasuk pendukung setia Tesla, mulai kehabisan kesabaran. Analis utama Tesla di Wall Street, Dan Ives dari Wedbush Securities, secara terbuka meminta Musk untuk bertindak.

"Tesla sedang mengalami krisis dan hanya ada satu orang yang bisa memperbaikinya: Musk. Tesla adalah Musk, dan Musk adalah Tesla. Keduanya tidak bisa dipisahkan," tulis Ives dalam catatannya kepada klien.

Namun, masalahnya adalah Musk tampaknya lebih sibuk dengan hal lain. "Musk menghabiskan 110% waktunya dengan DOGE (Departemen Efisiensi Pemerintah) dan bukan sebagai CEO Tesla," tambah Ives.

Ross Gerber, investor besar lainnya dari Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, bahkan menyatakan kepada CNN bahwa sudah waktunya bagi dewan Tesla untuk mempertimbangkan mencari CEO baru.

Tesla sendiri tidak memberikan komentar resmi terkait kritik yang semakin tajam ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192425/hartono-C46y_large.png
Hartono Masuk Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Kuasai Bisnis Rokok hingga Bank Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444/letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/455/3191399/hartono_bersaudara-VMDk_large.jpg
Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Ada dari Indonesia Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/455/3191957/elon_musk-ILlJ_large.jpg
Sumber Harta Kekayaan Elon Musk yang Resmi Tembus Rp12.500 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/455/3191245/roti-J5Ns_large.jpg
Siapa Pemilik Roti O yang Viral Menolak Pembayaran Uang Tunai? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/622/3190183/prajogo_pangestu-brvJ_large.jpg
Berikut Daftar Saham Milik Prajogo Pangestu di BEI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement