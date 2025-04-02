Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Turun Rp7.000, Berikut Rinciannya

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |09:00 WIB
Harga Emas Antam Turun Rp7.000, Berikut Rinciannya
Harga Emas Antam Turun. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang (Antam) menurun pada perdagangan hari ini. Setelah sebelumnya naik hingga Rp20.000, Emas Antam hari ini turun Rp7.000 jadi Rp1.819.000.

Transaksi Emas

Sejalan dengan itu, harga buyback emas Antam turun Rp7.000 per gram menjadi Rp1.671.000 dari sebelumnya Rp1.678.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp959.000. Sedangkan, untuk satuan 5 gram berada pada level Rp8.870.000, dan 10 gram sebesar Rp17.685.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp88.095.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp879.820.000 dan Rp1.766.600.000

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas batangan Antam hari ini:

Emas Antam 0,5 gram = Rp959.000

Emas Antam 1 gram = Rp 1.819.000

Emas Antam 2 gram = Rp 3.578.000

Emas Antam 3 gram = Rp 5.342.000

Emas Antam 5 gram = Rp 8.870.000

Emas Antam 10 gram = Rp 17.685.000

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193768//emas-VIFf_large.jpg
Harga Emas Antam Naik Rp34 Ribu, Jadi Rp2.549.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193578//emas-cbar_large.jpg
Harga Emas Antam Meroket Rp27.000, Segram Tembus Rp2.515.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193456//harga_emas_antam-cpkP_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan di Rp2.488.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/320/3193308//emas-BVmf_large.jpg
Harga Emas Antam Turun Rp16.000, Segram Dibanderol Rp2.488.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193121//harga_emas_antam-EgFi_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 2 Januari Naik ke Rp2.502.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/622/3193019//harga_emas-1xKm_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 1 Januari 2026 Turun Rp13.000
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement