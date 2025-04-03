Jalan Tol Palembang-Betung Beroperasi Gratis Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025

JAKARTA - Jalan Tol Palembang-Betung Seksi II Rengas-Pangkalan Balai yang dibangun PT Waskita Karya (Persero) Tbk sepanjang 33 Kilometer (Km) telah beroperasi secara fungsional selama arus mudik dan balik Lebaran 2025. Banyak pemudik di wilayah Sumatra Selatan memilih jalur tersebut, karena dapat memangkas perjalanan dari Musi Landas ke Betung hingga satu jam lebih.

“Demi mendukung arus mudik dan balik lebaran, para pemudik bisa melewati jalan tol ini secara gratis. Hanya saja karena proyek belum selesai seluruhnya, maka diberlakukan pembatasan waktu operasional,” ujar Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita dalam keterangan resmi, Kamis (3/4/2025).

1. Waktu Operasional

Ia menjelaskan, pembatasan tersebut diberlakukan hanya 10 jam per hari, yakni dari pukul 07.00 WIB sampai 16.00 WIB. Kemudian jalur yang dioperasikan secara fungsional yaitu, arus mudik dari arah Musi Landas menuju Pangkalan Balai.

Lalu pada arus balik, akan dioperasikan dari Pangkalan Balai menuju Musi Landas. Dirinya menyatakan, jalur itu menjadi alternatif, karena memperlancar arus lalu lintas mobil di Kabupaten Banyuasin.

“Sebagai BUMN Konstruksi yang berpengalaman lebih dari 64 tahun membangun jalan tol, kami memastikan ke depannya proyek ini akan memiliki banyak manfaat. Salah satunya memudahkan distribusi barang dan jasa, seperti hasil pertanian seperti kelapa sawit, karet, dan komoditas unggulan sumatra lainnya,” tutur Ermy.