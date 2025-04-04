Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Itu Tarif Resiprokal AS yang Diterapkan Trump? Indonesia Kena 32% 

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |13:05 WIB
Apa Itu Tarif Resiprokal AS yang Diterapkan Trump? Indonesia Kena 32% 
Apa itu tarif resiprokal AS yang diterapkan Trump? Indonesia Kena 32%. (Foto: okezone.com/Pelindo)
JAKARTA - Apa itu tarif resiprokal AS yang diterapkan Trump? Indonesia Kena 32%. 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penerapan tarif resiprokal yang berdampak signifikan pada perdagangan internasional, termasuk bagi Indonesia yang dikenai tarif sebesar 32%. Kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi dan pertanyaan mengenai alasan di balik keputusan tersebut serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

Apa Itu Tarif Resiprokal?

Tarif resiprokal adalah kebijakan perdagangan di mana suatu negara memberlakukan tarif impor yang setara atau sebanding dengan tarif yang dikenakan oleh negara mitra dagangnya. Tujuannya menciptakan keseimbangan dalam hubungan perdagangan dan mendorong negosiasi tarif yang lebih adil antara negara-negara yang terlibat.

Alasan Penerapan Tarif 32% terhadap Indonesia

Pemerintahan Trump beralasan bahwa penerapan tarif ini bertujuan untuk mengurangi defisit perdagangan AS dan mendorong praktik perdagangan yang lebih adil. Indonesia, sebagai salah satu mitra dagang AS, dikenai tarif sebesar 32% sebagai bagian dari upaya tersebut. Selain Indonesia, beberapa negara Asia Tenggara lainnya juga terkena dampak, seperti Vietnam dengan tarif 46% dan Thailand sebesar 37%. 

Dampak terhadap Ekspor Indonesia

Pengenaan tarif ini diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing produk ekspor Indonesia di pasar AS. Beberapa sektor yang berpotensi terdampak antara lain:

