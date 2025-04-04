Tarif Impor AS 32% Bikin Waswas, Neraca Dagang RI Terancam Defisit

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) mengenakan tarif impor 32% terhadap produk-produk Indonesia. Kebijakan Presiden Donald Trump tersebut berpotensi menggerus surplus perdagangan dan menurunkan nilai ekspor Indonesia secara signifikan.

1. AS Defisi Perdagangan

Menurut Ekonom Senior Indef Tauhid Ahmad, kebijakan tarif ini merupakan respons AS terhadap defisit perdagangan mereka yang cukup besar.

"Saya kira pengenaan tarif ini kalau kita lihat dari historikal data disebabkan oleh defisit perdagangan Amerika yang cukup besar, diperkirakan sampai kemarin bulan Februari ya data dari Trading Economics USD121 miliar," ujar Tauhid dalam Special Dialogue IDX Channel, Jumat (4/4/2025).

2. Dampak Tarif Impor AS

Kebijakan tarif ini berdampak pada semua negara, termasuk Indonesia, yang pada tahun 2024 mencatatkan surplus perdagangan sebesar USD18 miliar atau 10% dari total ekspor.

Tauhid memperkirakan tarif 32% Indonesia tidak akan dapat mempertahankan surplus perdagangan sebesar itu.

"Pengenaan tarif 32% ini tentu sangat berdampak pada ekspor kita secara keseluruhan ya, the worst case-nya tentu saja kita tidak bisa menikmati surplus yang sebesar itu dari total perdagangan kita ke Amerika yang rata-rata per tahun sebesar sekitar USD26-28 miliar," jelasnya.