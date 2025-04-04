Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif Impor AS 32% Bikin Waswas, Neraca Dagang RI Terancam Defisit

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |13:20 WIB
Tarif Impor AS 32% Bikin Waswas, Neraca Dagang RI Terancam Defisit
Dampak Tarif Impor AS pada Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) mengenakan tarif impor 32% terhadap produk-produk Indonesia. Kebijakan Presiden Donald Trump tersebut berpotensi menggerus surplus perdagangan dan menurunkan nilai ekspor Indonesia secara signifikan.

1. AS Defisi Perdagangan

Menurut Ekonom Senior Indef Tauhid Ahmad, kebijakan tarif ini merupakan respons AS terhadap defisit perdagangan mereka yang cukup besar.

"Saya kira pengenaan tarif ini kalau kita lihat dari historikal data disebabkan oleh defisit perdagangan Amerika yang cukup besar, diperkirakan sampai kemarin bulan Februari ya data dari Trading Economics USD121 miliar," ujar Tauhid dalam Special Dialogue IDX Channel, Jumat (4/4/2025).

2. Dampak Tarif Impor AS

Kebijakan tarif ini berdampak pada semua negara, termasuk Indonesia, yang pada tahun 2024 mencatatkan surplus perdagangan sebesar USD18 miliar atau 10% dari total ekspor. 

Tauhid memperkirakan tarif 32% Indonesia tidak akan dapat mempertahankan surplus perdagangan sebesar itu.

"Pengenaan tarif 32% ini tentu sangat berdampak pada ekspor kita secara keseluruhan ya, the worst case-nya tentu saja kita tidak bisa menikmati surplus yang sebesar itu dari total perdagangan kita ke Amerika yang rata-rata per tahun sebesar sekitar USD26-28 miliar," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161396//apple-KkLH_large.jpg
India Kena Tarif Impor Trump 50%, Apple Alihkan Rp1.628 Triliun ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161367//negosiasi_tarif_trump-13X7_large.jpg
Nego Tarif Trump, RI Minta Kopi hingga Nikel Bebas Bea Masuk ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/320/3161220//anindya_bakrie-8kQI_large.jpg
Ketum Kadin: Indonesia Siap Hadapi Tarif Impor Trump, Targetkan Perdagangan Tembus USD80 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160908//prabowo-Q8uP_large.jpg
Prabowo Puji Tim Ekonomi Berhasil Negosiasi Tarif Trump: Kita Tenang Tanpa Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160357//transaksi_perbankan-Z0mP_large.jpg
Kondisi Terkini Sektor Jasa Keuangan di Tengah Meredanya Perang Dagang dan Penurunan Tarif Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158705//sri_mulyani-IMYg_large.jpg
Sri Mulyani Pede Industri Tekstil-Furnitur Panen Cuan karena Tarif Ekspor ke AS Turun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement