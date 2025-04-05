Advertisement
HOME FINANCE

Desa BRILiaN Ini Bagikan THR hingga Siapkan Jaminan Sosial untuk Warganya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |18:39 WIB
Desa BRILiaN Ini Bagikan THR hingga Siapkan Jaminan Sosial untuk Warganya
Desa BRILiaN, Desa Wunut, bagikan THR dan jaminan sosial untuk warganya. (Foto: dok BRI)
KLATEN – Nama Desa Wunut mungkin tidak begitu familiar bagi sebagian masyarakat Indonesia. Namun, desa yang berada di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten ini menyimpan potensi luar biasa yang dikelola dengan baik oleh pemerintah desa setempat dan BUMDes, sehingga memberikan dampak untuk kesejahteraan warga. 

Di area seluas 110,5 hektare, Desa Wunut dikenal dengan sumber mata air yang begitu luar biasa. Potensi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh warganya untuk membangun wisata air yang kemudian berkontribusi pada roda ekonomi masyarakatnya sendiri, yaitu Umbul Pelem. 

Menurut Kepala Desa Wunut Iwan Sulistya Setiawan, pembangunan Umbul Pelem sudah dimulai sejak 2016 yang memanfaatkan dana desa.

“Dulu di daerah tersebut hanya ada hamparan air. Lalu setelah dana desa, kita mulai berpikir untuk merancang mau digunakan untuk apa. Kalau desa yang lain kan ada yang membuat jalan dan sebagainya. Tapi kami memilih fokus membangun wisata air Umbul Pelem itu,” ujar Iwan. 

Umbul Pelem berada di bawah pengelolaan BUMDes Sumberkamulyan yang berdiri pada 2023. Menurut Ketua BUMDes Sumberkamulyan Sariyanto atau yang biasa disapa Ari, Umbul Pelem merupakan satu-satunya unit usaha yang digeluti hingga sekarang. 

“Karena potensi desa kami ini yang terbesar adalah mata air, jadi yang dikembangkan di sisi wisata air. Jadi kami fokus di situ. Kalau sisi peternakan, kami masih merintis dan mencoba untuk ketahanan pangan," ucapnya.

"Karena prinsip BUMDes kami fokus satu per satu, jadi kami memang ingin menyempurnakan yang ada dulu baru kemudian membuat terobosan baru,” ungkap Ari. 

