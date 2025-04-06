Advertisement
HOME FINANCE

Arus Balik Lebaran, BRI Siapkan Posko Mudik BUMN di Bandara dan Rest Area Jalan Tol

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |17:56 WIB
Arus Balik Lebaran, BRI Siapkan Posko Mudik BUMN di Bandara dan Rest Area Jalan Tol
BRI mendirikan Posko Mudik BUMN di beberapa titik perjalanan arus balik periode Lebaran 2025. (Foto: dok BRI)
JAKARTA – Periode mudik Lebaran 2025 memasuki masa arus balik setelah pelaksanaan Hari Raya Idulfitri pada Senin, 31 Maret 2025 lalu. Masyarakat yang melaksanakan mudik, sudah kembali menjalankan arus balik.

Dalam mendukung kelancaran arus balik Lebaran 2025, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendirikan Posko Mudik BUMN di beberapa titik perjalanan arus balik periode Lebaran 2025.

Lokasi-lokasi tersebut terletak di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Yogyakarta International Airport dan Rest Area Tol Gempol Pasuruan KM 792 arah Jakarta, Jawa Timur serta Rest Area Tol Solo – Ngawi.

Posko Mudik BUMN dalam rangka melayani arus balik yang dibangun BRI beroperasi pada 5-8 April 2025. Sementara itu, fasilitas yang disiapkan di Posko Mudik BUMN adalah cek kesehatan gratis dan obat-obatan gratis, penyediaan makanan/minuman, area bermain anak (playground) serta ruang istirahat.

Terkait dengan hal tersebut, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan bahwa pendirian Posko Mudik BUMN dalam rangka melayani arus balik merupakan upaya nyata BRI sebagai perusahaan BUMN dalam mendukung kelancaran arus balik Lebaran 2025.

