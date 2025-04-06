Antisipasi Gangguan, Ribuan Petugas Masih Siaga Jaga Pasokan Listrik Sampai Lebaran Usai

JAKARTA - PLN mengerahkan ribuan petugas menjaga pasokan listrik tetap andal saat perayaan Hari Raya sampai libur panjang Idul Fitri 2025. Selama masa siaga PLN Indonesia Power mengerahkan personil sebanyak 1.518 orang dan petugas teknis sebanyak 675 orang yang disiagakan di 76 lokasi posko siaga pembangkit.

Hal ini menjadi komitmen korporasi dengan para pejuang kelistrikan dalam memberikan pelayanan agar masyarakat tetap nyaman ketika merayakan lebaran.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, pemenuhan kebutuhan pasokan listrik menjadi keharusan bagi PLN IP, khususnya saat masyarakat merayakan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri. Untuk itu, personil PLN IP telah dikerahkan untuk menjaga keandalan pasokan listrik agar masyarakat merayakan Lebaran dengan aman dan nyaman.

"Apresiasi untuk seluruh personil yang terlibat, semoga menjadi ladang pahala untuk kita semua,” kata Edwin, Minggu (6/4/2025).

Edwin melanjutkan, ribuan petugas PLN Indonesia Power yang dikerahkan untuk menjaga pasokan listrik dengan senang hati dan penuh kebanggan dapat menerangi momen lebaran untuk masyarakat.

"Pada momen Lebaran ini menjadi masa pengabdian kami sebagai insan PLN dengan memenuhi kebutuhan listrik," tutur Edwin.