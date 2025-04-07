Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Kinerja Emiten Ekspor RI Terancam Anjlok Akibat Tarif Trump

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |08:34 WIB
Kinerja Emiten Ekspor RI Terancam Anjlok Akibat Tarif Trump
Emiten Ekspor RI Terancam Anjlok karena Tarif Impor Trump. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Emiten berorientasi ekspor bakal terkena pukulan tarif impor Amerika Serikat (AS). Presiden Donald Trump telah mengumumkan pengenaan tarif impor tinggi kepada puluhan negara yang menjalankan perdagangan signifikan dengan Amerika Serikat. Indonesia dikenai tarif sebesar 32 persen.

Menurut Vice President Marketing, Strategy and Planning Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi, kebijakan baru tersebut berpotensi menekan kinerja emiten-emiten berorientasi ekspor, khususnya yang bergerak di industri paling terdampak.

Audi mengatakan, emiten ekspor, khususnya tekstil dan produk tekstil (TPT) dan manufaktur alas kaki akan menghadapi tekanan seperti tekanan margin laba, seiring dengan penyesuaian harga dan tarif impor baru dan kehilangan daya saing dan potensi penurunan volume penjualan. 

Oleh karena itu, Audi menyampaikan bahwa diperlukan langkah kebijakan strategis pemerintah untuk menopang dan tidak mengganggu ekonomi dalam negeri. 

“Pasalnya surplus dagang terbesar adalah ke AS, maka pasarnya harus tetap dijaga baik saat ini,” kata Audi, dikutip Senin (7/4/2025).

 

Telusuri berita finance lainnya
