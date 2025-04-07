Bursa Asia Anjlok, Rekor Terburuk dalam 16 Tahun

JAKARTA - Pasar saham di Asia merosot tajam pagi ini. Indeks-indeks utama mengalami penurunan yang menandai rekor penurunan terburuk dalam lebih dari 16 tahun. Pasar Tiongkok menjadi pusat perhatian, memimpin aksi jual yang dipicu oleh ketakutan akan dampak perang dagang terhadap ekonomi global.

Indeks MSCI Asia Pacific anjlok sebanyak 7,9%, yang merupakan penurunan terbesar sejak Oktober 2008, dengan TSMC, Tencent dan Sony yang mengalami penurunan terbesar.

Indeks Hang Seng Hong Kong juga anjlok hingga 10,7%, yang terburuk sejak krisis keuangan global. Seluruh pasar berada di zona merah. Demikian dilansir dari Bloomberg, Senin (7/4/2025).

Pasar Asia-Pasifik memperpanjang aksi jual pada perdaganga hari ini karena kekhawatiran atas perang dagang global yang dipicu oleh tarif Presiden AS Donald Trump. Pasar Hong Kong menjadi paling terdampak karena Indeks Hang Seng turun hingga 10,37%. Sementara itu, CSI 300 Tiongkok daratan turun 6,31%.

Di Jepang juga demikian, indeks acuan Nikkei 225 turun 6,39% hingga menyentuh level terendah dalam 18 bulan, sementara indeks Topix yang lebih luas anjlok 6,50%. Sebelumnya pada hari itu, perdagangan berjangka Jepang dihentikan karena pasar mengalami pemutus arus.

Selain itu, Di Korea Selatan, indeks Kospi terakhir turun 4,74%, sementara indeks Kosdaq berkapitalisasi kecil turun 4,01%.

S&P/ASX 200 Australia juga memperpanjang penurunan hingga 3,87%. Indeks acuan tergelincir ke wilayah koreksi dengan penurunan 11% sejak level tertinggi terakhirnya pada bulan Februari, pada sesi sebelumnya.

Indeks acuan Nifty 50 India turun 3,85% saat pembukaan, sementara BSE Sensex yang lebih luas turun 5,29%.