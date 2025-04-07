Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bursa Asia Anjlok, Rekor Terburuk dalam 16 Tahun 

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |11:22 WIB
Bursa Asia Anjlok, Rekor Terburuk dalam 16 Tahun 
Bursa Saham Asia Anjlok Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pasar saham di Asia merosot tajam pagi ini. Indeks-indeks utama mengalami penurunan yang menandai rekor penurunan terburuk dalam lebih dari 16 tahun. Pasar Tiongkok menjadi pusat perhatian, memimpin aksi jual yang dipicu oleh ketakutan akan dampak perang dagang terhadap ekonomi global.

Indeks MSCI Asia Pacific anjlok sebanyak 7,9%, yang merupakan penurunan terbesar sejak Oktober 2008, dengan TSMC, Tencent dan Sony yang mengalami penurunan terbesar. 
Indeks Hang Seng Hong Kong juga anjlok hingga 10,7%, yang terburuk sejak krisis keuangan global. Seluruh pasar berada di zona merah. Demikian dilansir dari Bloomberg, Senin (7/4/2025). 

Pasar Asia-Pasifik memperpanjang aksi jual pada perdaganga hari ini karena kekhawatiran atas perang dagang global yang dipicu oleh tarif Presiden AS Donald Trump. Pasar Hong Kong menjadi paling terdampak karena Indeks Hang Seng turun hingga 10,37%. Sementara itu, CSI 300 Tiongkok daratan turun 6,31%.

Daftar Industri Paling Terpukul Kebijakan Tarif Trump

Di Jepang juga demikian, indeks acuan Nikkei 225 turun 6,39% hingga menyentuh level terendah dalam 18 bulan, sementara indeks Topix yang lebih luas anjlok 6,50%. Sebelumnya pada hari itu, perdagangan berjangka Jepang dihentikan karena pasar mengalami pemutus arus.

Selain itu, Di Korea Selatan, indeks Kospi terakhir turun 4,74%, sementara indeks Kosdaq berkapitalisasi kecil turun 4,01%.

S&P/ASX 200 Australia juga memperpanjang penurunan hingga 3,87%. Indeks acuan tergelincir ke wilayah koreksi dengan penurunan 11% sejak level tertinggi terakhirnya pada bulan Februari, pada sesi sebelumnya.

Indeks acuan Nifty 50 India turun 3,85% saat pembukaan, sementara BSE Sensex yang lebih luas turun 5,29%.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3161977//bahlil-CQO3_large.jpg
Trump Minta Akses Penuh Mineral Kritis RI, Bahlil: Masih Omon-Omon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161396//apple-KkLH_large.jpg
India Kena Tarif Impor Trump 50%, Apple Alihkan Rp1.628 Triliun ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161367//negosiasi_tarif_trump-13X7_large.jpg
Nego Tarif Trump, RI Minta Kopi hingga Nikel Bebas Bea Masuk ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/320/3161220//anindya_bakrie-8kQI_large.jpg
Ketum Kadin: Indonesia Siap Hadapi Tarif Impor Trump, Targetkan Perdagangan Tembus USD80 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160908//prabowo-Q8uP_large.jpg
Prabowo Puji Tim Ekonomi Berhasil Negosiasi Tarif Trump: Kita Tenang Tanpa Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160357//transaksi_perbankan-Z0mP_large.jpg
Kondisi Terkini Sektor Jasa Keuangan di Tengah Meredanya Perang Dagang dan Penurunan Tarif Trump
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement