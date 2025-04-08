Investasi Reksa Dana Victoria di MotionTrade, Dapatkan Cashback Rp100.000!

JAKARTA – MNC Sekuritas bekerja sama dengan PT Victoria Manajemen Investasi dalam promo Exclusive Gift by VMI. Investor berkesempatan memenangkan cashbcack unit penyertaan reksa dana Lancar Victoria Merkurius senilai Rp100.000 untuk 50 investor pertama.

Caranya mudah! Investor wajib melakukan pembelian produk reksa dana Victoria Fixed Income senilai minimum Rp1.000.000 di aplikasi MotionTrade dan tidak melakukan penjualan selama periode penilaian. Periode promo berlangsung dari 8 April hingga 8 Mei 2025. Adapun untuk periode penilaian berlangsung hingga 9 Juli 2025.

Jadi tunggu apalagi? Jangan lewatkan kesempatan promo cashback dari PT Victoria Manajemen Investasi di aplikasi MotionTrade! Informasi lebih lengkap, klik link berikut bit.ly/promoVMI

Nikmati layanan investasi saham, reksa dana, dan obligasi dari #MNCSekuritas dengan mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

Sebagai informasi, MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.



(Feby Novalius)