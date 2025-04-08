IHSG Dibuka Ambruk 9,1%, Trading Halt Langsung Diberlakukan!

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambruk di awal perdagangan usai libur Lebaran 2025. IHSG merosot tajam 9,19% atau turun 598,56 poin ke level 5.912 dari penutupan sebelumnya 6.510.

Berdasarkan penyesuaian peraturan yang baru dirilis oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), di mana bursa memberlakukan trading halt atau pemberhentian perdagangan sementara selama 30 menit jika indeks turun di bawah 8%. Sejak dibuka pada pukul 09.00 WIB, indeks terpantau tidak bergerak.

Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) berada di posisi pertama top losers, disusul PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM).

Sementara itu pada bursa Asia lainnya, Nikkei 225 terpantau naik 6,33 persen, Hang Seng naik 2,44 persen, dan Shanghai naik 0,55 persen. Sedangkan Strait Times Singapura turun 1,93 persen.

Pada hari ini, BEI melakukan sejumlah penyesuaian aturan, antara lain, memberlakukan trading halt selama 30 menit apabila IHSG mengalami penurunan hingga lebih dari 8 persen, trading halt selama 30 menit apabila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 15 persen, dan trading suspend apabila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 20 persen dengan ketentuan sampai akhir sesi perdagangan atau lebih dari satu sesi perdagangan setelah mendapat persetujuan atau perintah OJK.

(Feby Novalius)