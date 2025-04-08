IHSG Ditutup Turun 7,9%, 672 Saham Kebakaran

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir turun ke zona merah pada penutupan perdagangan hari ini, Selasa (8/4/2025). IHSG hari ini turun 7,90% atau 514,47 poin ke level 5.996.

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 22,66 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp20,47 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,42 juta kali. Adapun, sebanyak 672 saham harganya terkoreksi, 30 saham harganya naik dan 95 saham lainnya stagnan.

1. Seluruh Sektor Turun

Sektor teknologi turun 10,23%, sektor energi turun 8,19%, sektor keuangan turun 5,73%, sektor kesehatan turun 5,29%, sektor infrastruktur turun 8,35%, sektor transportasi turun 7,89%, sektor bahan baku turun 10,54%, sektor industri turun 8,44%, sektor siklikal turun 8,82%, sektor properti turun 6,97% dan sektor non siklikal turun 4,97%.

2. Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Shield On Service Tbk (SOSS) naik 24,73% ke Rp464, PT Citra Tubindo Tbk (CTBN) naik 9,95% ke Rp2.210 dan PT MDTV Media Technologies Tbk (NETV) naik 9,79% ke Rp157.