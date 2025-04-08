Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Program Pemerintah Tak Ada yang Instan, Prabowo Singgung Tongkat Nabi Musa

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |15:32 WIB
Program Pemerintah Tak Ada yang Instan, Prabowo Singgung Tongkat Nabi Musa
Program Pemerintah Tak Ada yang Instan, Prabowo Singgung Tongkat Nabi Musa
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program pemerintah tidak ada yang instan hasilnya. Dia menilai, program pemerintah seringkali disorot oleh soal hasilnya saja. Padahal dia menilai semua program pemerintah perlu direncanakan, dikerjakan, baru ada hasilnya.

“Begitu saya ditetapkan jadi pemenang oleh KPU saya kumpulkan tim kecil dan kami bekerja, 5 bulan bekerja tanpa diliput media. Kadang diliput media malah sulit, karena media mau bukti seketika," kata Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

Menurutnya, dalam ilmu manajemen dan organisasi, sesuatu program memang tidak bisa dijalankan dengan harapan hasil yang seketika.

Dia mengungkapkan yang bisa melakukan berbagai hal dalam waktu seketika cuma Nabi Musa yang memiliki tongkat sakti. Pemerintah tidak memiliki kekuatan seperti itu.

"Padahal tidak ada dalam manajemen suatu usaha dalam manajemen suatu organisasi dalam jalankan suatu proyek tidak bisa semua seketika. Yang bisa seketika itu hanya Nabi Musa yang punya tongkat, kita nggak bisa seketika," ujar Prabowo.

 

