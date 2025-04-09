Strategi Emiten LUCY Tingkatkan Pendapatan

JAKARTA – PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY) menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi peluang tahun 2025. Emiten pengelola Lucy In The Sky rumah makan rooftop memanfaatkan racikan Komisaris Independen Perseroan Chef Juna.

“Kami selaku manajemen akan selalu berinovasi dan menciptakan menu baru seiring dengan permintaan pasar pada masa berkembangnya teknologi dan media sosial,” kata Direktur Utama Lima Dua Lima Tiga, Hermansyah dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025).

1. Kinerja LUCY

LUCY melewati tahun 2024 dengan kinerja solid. Hal itu tergambar dengan peningkatan kas setara 15,9 persen secara tahunan menjadi Rp18,939 miliar.

“Dengan kas yang kuat menjadi modal ekspansi tahun 2025,” kata dia.

Pada sisi lain, LUCY meraup pendapatan sebesar Rp100,67 miliar sepanjang tahun 2024.penopangnya, penjualan minuman sebesar Rp79,31 miliar. Penjualan minuman Rp20,519 miliar dan pendapatan lainnya Rp1,6 miliar.

Dengan beban pokok pendapatan sebesar Rp35,764 miliar. Sehingga LUCY membukukan laba kotor Rp64,914 miliar. Namun beban operasi mencapai Rp85,185 miliar. Sehingga LUCY mengalami rugi usaha Rp20,27 miliar dan rugi bersih Rp12,6 miliar.