Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo: RI-Turki Sepakat Perluas Pasar, Hapus Hambatan Perdagangan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |00:45 WIB
Prabowo: RI-Turki Sepakat Perluas Pasar, Hapus Hambatan Perdagangan
Presiden Prabowo di Turki (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Turki sepakat untuk memperluas pasar dan menghapus berbagai hambatan terhadap perdagangan kedua negara.

1. Perluas Akses Pasar

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan kenegaraan dan bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara, Kamis (10/4/2025).

“Kita sepakat memperluas akses pasar dan menghapus hambatan-hambatan perdagangan. Kita harus bersama-sama berkembang sebagai kekuatan ekonomi. Hanya dengan kekuatan ekonomi, suara kita bisa didengar di dunia ini,” kata Prabowo dalam sambutannya.

2. Selesaikan Preferential Trade Agreement

Tak hanya itu, kedua kepala negara juga menginstruksikan Menteri Perdagangan kedua negara untuk menyelesaikan Preferential Trade Agreement (PTA).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/470/3176500/aguan-wghK_large.jpg
Prabowo Hapus Proyek PIK 2 Milik Aguan dari Daftar PSN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3175998/prabowo-Hus9_large.jpg
3 Fakta Smelter Hasil Korupsi Rp300 Triliun hingga Prabowo Tak Tinggal Diam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175335/presiden_prabowo_lantik_kepala_bp_bumn-nJ8W_large.jpg
Sah! Prabowo Lantik Dony Oskaria Jadi Kepala BP BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175323/menko_airlangga-NyvC_large.jpeg
Capaian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Airlangga: Ekonomi Tetap Tumbuh di Atas 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3174951/presiden_prabowo-nXhz_large.jpg
Harta Karun Tanah Jarang Capai Rp128 Triliun, Prabowo: Jangan Dicuri Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174792/presiden_prabowo-zl23_large.jpg
Aset Rampasan Korupsi Tambang Ilegal Diserahkan ke PT Timah, Ini Pesan Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement