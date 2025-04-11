Prabowo: RI-Turki Sepakat Perluas Pasar, Hapus Hambatan Perdagangan

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Turki sepakat untuk memperluas pasar dan menghapus berbagai hambatan terhadap perdagangan kedua negara.

1. Perluas Akses Pasar

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan kenegaraan dan bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara, Kamis (10/4/2025).

“Kita sepakat memperluas akses pasar dan menghapus hambatan-hambatan perdagangan. Kita harus bersama-sama berkembang sebagai kekuatan ekonomi. Hanya dengan kekuatan ekonomi, suara kita bisa didengar di dunia ini,” kata Prabowo dalam sambutannya.

2. Selesaikan Preferential Trade Agreement

Tak hanya itu, kedua kepala negara juga menginstruksikan Menteri Perdagangan kedua negara untuk menyelesaikan Preferential Trade Agreement (PTA).