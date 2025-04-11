Harta Kekayaan Djoko Tjandra, yang Dipanggil KPK Terkait soal Harun Masiku

JAKARTA - Harta kekayaan Djoko Tjandra, yang dipanggil KPN terkait soal Harun Masiku. Nama Djoko Tjandra kembali mencuat ke hadapan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggilnya sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap yang melibatkan buronan Harun Masiku.

Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya KPK mengusut jejak komunikasi dan kemungkinan aliran dana yang mengaitkan dua nama besar ini.

Juru bicara KPK menyebut bahwa pemanggilan Djoko Tjandra berkaitan dengan informasi adanya pertemuan antara dirinya dan Harun Masiku di luar negeri, tepatnya di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, Djoko diduga menyampaikan permintaan tertentu kepada Harun yang kini masih didalami penyidik.

1. Siapa Djoko Tjandra?

Djoko Soegiarto Tjandra adalah pengusaha kontroversial yang namanya dikenal luas sejak kasus pengalihan hak tagih Bank Bali mencuat pada akhir 1990-an. Dia sempat menjadi buronan internasional selama bertahun-tahun sebelum akhirnya ditangkap pada 2020.

Selama proses hukumnya, Djoko terseret ke berbagai kasus. Mulai dari pemalsuan dokumen perjalanan, suap terkait penghapusan red notice, hingga permintaan fatwa ke Mahkamah Agung demi menghindari eksekusi pidana. Dia dijatuhi hukuman penjara dalam beberapa perkara sekaligus, dengan total pidana mencapai belasan tahun.

2. Harta Kekayaan Djoko Tjandra

Meski saat ini Djoko bukan lagi pejabat negara dan tidak diwajibkan melaporkan harta kekayaannya ke KPK melalui LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), rekam jejak finansialnya selalu menjadi sorotan.