Ingin Tambahan Uang? Ini 8 Cara Dapat Uang dari Canva Tanpa Modal Besar

JAKARTA - Ingin tambahan uang? ini 8 cara dapat uang dari Canva tanpa modal besar. Di era digital saat ini, mencari penghasilan tambahan tidak selalu memerlukan modal besar.

Salah satu platform yang dapat dimanfaatkan adalah Canva, sebuah alat desain grafis yang menawarkan berbagai peluang untuk menghasilkan uang.

Berikut adalah delapan cara untuk mendapatkan penghasilan dari Canva, dikutip dari berbagai sumber, Jumat (18/4/2025):

1. Menjual Template Desain

Buat dan jual template untuk berbagai kebutuhan seperti undangan, poster, atau konten media sosial. Platform seperti Etsy dan Creative Market dapat menjadi tempat untuk memasarkan karya Anda.

2. Menawarkan Jasa Desain Grafis

Gunakan Canva untuk menyediakan layanan desain seperti pembuatan logo, kartu nama, atau materi promosi lainnya. Platform freelance seperti Fiverr atau Upwork dapat membantu menemukan klien.

3. Menjadi Kontributor Canva

Daftarkan diri sebagai kontributor di Canva untuk mengunggah elemen desain, foto, atau template. Setiap kali karya digunakan oleh pengguna lain, maka akan mendapatkan royalti.

4. Mengikuti Program Afiliasi Canva

Promosikan Canva melalui tautan afiliasi Anda. Setiap pengguna baru yang mendaftar melalui tautan tersebut dapat memberikan komisi kepada Anda.