Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ingin Tambahan Uang? Ini 8 Cara Dapat Uang dari Canva Tanpa Modal Besar 

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |21:15 WIB
Ingin Tambahan Uang? Ini 8 Cara Dapat Uang dari Canva Tanpa Modal Besar 
Ingin Tambahan Uang? Ini 8 Cara Dapat Uang dari Canva Tanpa Modal Besar  (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ingin tambahan uang? ini 8 cara dapat uang dari Canva tanpa modal besar. Di era digital saat ini, mencari penghasilan tambahan tidak selalu memerlukan modal besar. 

Salah satu platform yang dapat dimanfaatkan adalah Canva, sebuah alat desain grafis yang menawarkan berbagai peluang untuk menghasilkan uang. 

Berikut adalah delapan cara untuk mendapatkan penghasilan dari Canva, dikutip dari berbagai sumber, Jumat (18/4/2025):

1. Menjual Template Desain

Buat dan jual template untuk berbagai kebutuhan seperti undangan, poster, atau konten media sosial. Platform seperti Etsy dan Creative Market dapat menjadi tempat untuk memasarkan karya Anda. 

2. Menawarkan Jasa Desain Grafis

Gunakan Canva untuk menyediakan layanan desain seperti pembuatan logo, kartu nama, atau materi promosi lainnya. Platform freelance seperti Fiverr atau Upwork dapat membantu menemukan klien. 

3. Menjadi Kontributor Canva

Daftarkan diri sebagai kontributor di Canva untuk mengunggah elemen desain, foto, atau template. Setiap kali karya digunakan oleh pengguna lain, maka akan mendapatkan royalti. 

4. Mengikuti Program Afiliasi Canva

Promosikan Canva melalui tautan afiliasi Anda. Setiap pengguna baru yang mendaftar melalui tautan tersebut dapat memberikan komisi kepada Anda. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/16/3178049//ilustrasi-xtBZ_large.jpg
AWS Down, Layanan Sejumlah Bank, Canva hingga Roblox Tidak Dapat Diakses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177467//bca-s8AG_large.jpg
Bukan Sekadar Investasi, Ini Pentingnya Kelola Kekayaan di Tengah Ketidakpastian Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/65/3173275//ui-Smwg_large.jpg
UI Ajak Siswa SMA Terampil Hadapi Era AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581//rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/612/3167400//brave_pink-g8vt_large.jpg
Arti Brave Pink Hero Green yang Ramai Digunakan di Media Sosial dan Cara Membuatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/622/3165616//keuangan-gCUM_large.jpg
Ini Alasan Anak Muda Perlu Pikirkan Warisan sejak Dini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement