Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif Tol Junction Palembang Berlaku 21 April 2025, Ini Rinciannya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 19 April 2025 |10:09 WIB
Tarif Tol Junction Palembang Berlaku 21 April 2025, Ini Rinciannya
Tarif Tol Junction Palembang Berlaku 21 April 2025, Ini Rinciannya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) bakal menerapkan tarif tol ruas Jtunction Palembang Ramp 2 (Kayu Agung - Indralaya) dan Ramp 3 (Indralaya - Kayu Agung). Kebijakan ini mulai diberlakukan pada 21 April 2025 pukul 07.00 WIB.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan, pengguna jalan tol yang akan melintas dari arah Indralaya menuju Kayu Agung atau sebaliknya melalui Junction Palembang Ramp 2 dan Ramp 3 akan ada penambahan tarif asal tujuan dikarenakan adanya integrasi tarif.

Namun, jika tidak melalui junction tersebut, maka tarif yang diberlakukan menggunakan tarif existing Tol Palembang - Indralaya dan Tol Kayu Agung - Palembang.

“Dengan adanya junction ini, beberapa destinasi yang sebelumnya tidak bisa dijangkau secara langsung dan harus keluar tol terlebih dahulu kini dapat dilintasi langsung, seperti dari arah Lampung atau Kayu Agung menuju Indralaya atau Prabumulih. Dan sebaliknya dari Prabumulih, Indralaya menuju Kayu Agung atau lampung ,” ujar Adjib, dikutip Sabtu (19/4/2025).

Berikut ini besaran tarif yang ditetapkan: 

Junction Palembang-Pemulutan 

-Golongan I Rp 7.000 

- Golongan II dan III Rp 10.500

- Golongan IV dan V Rp 14.000 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173130//gerbang-GL0X_large.jpg
Catat, Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Masih Dilakukan Penutupan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172156//tol-BLvl_large.jpg
Daftar 5 Jalan Tol Terpendek di Indonesia, Ada yang Cuma 5 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172332//gerbang_tol-0T5G_large.jpg
Macet Parah, Gerbang Tol Senayan hingga Semanggi Mulai Dibuka Sebagian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172321//tol-nkdL_large.jpg
Standar Jalan Tol Diperketat, Jasa Marga Cs Terancam Sanksi jika Tak Penuhi SPM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172310//gerbang_tol-iH09_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Ditutup Hari Ini, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258//gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement