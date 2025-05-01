Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Harga Batu Bara Lesu, Laba Bukit Asam (PTBA) Turun Jadi Rp391,4 Miliar di Kuartal I-2025

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |10:15 WIB
JAKARTA - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mencetak laba bersih Rp391,48 miliar di kuartal I-2025. Angka itu menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp790,94 miliar.

Di sisi lain, pendapatan perseroan naik menjadi Rp9,96 triliun pada periode ini, dari sebelumnya sebesar Rp9,40 triliun. Adapun, EBITDA perseroan tercatat sebesar Rp1,05 triliun. Sementara total aset perseroan per 31 Maret 2025 yakni sebesar Rp42,26 triliun.

Di samping itu, penjualan ekspor PTBA hingga kuartal I-2025 mencapai 5,09 juta ton atau naik 34 persen secara tahunan. Sedangkan penjualan domestik sebesar 5,19 juta ton. Sehingga, total penjualan mencapai 10,28 juta ton atau tumbuh 7% secara tahunan. 

“Adapun realisasi angkutan batu bara pada Januari-Maret 2025 mencapai 9,41 juta ton atau meningkat 12 persen dibanding periode yang sama tahun lalu,” kata Sekretaris Perusahaan PTBA, Niko Chandra, Kamis (1/5/2025).

Niko menyampaikan, kinerja positif ini dapat dicapai meski terdapat berbagai tantangan, di antaranya koreksi harga batu bara akibat fluktuasi pasar global. Di mana, rata-rata indeks harga batu bara ICI-3 terkoreksi 12% secara tahunan dari USD78,86 per ton pada kuartal I-2024 menjadi USD69,37 per ton di kuartal I-2025. 

 

Halaman:
1 2
