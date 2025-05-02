Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bali Blackout, Penerbangan di Bandara Ngurah Rai Terdampak

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |20:27 WIB
Bali <i>Blackout</i>, Penerbangan di Bandara Ngurah Rai Terdampak
Bandara Bali Kena Dampak Blackout (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Ahmad Syaugi Shahab menyatakan bahwa terkait gelap gulita alias blackout Bali berdampak pada suplai listrik di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada pukul 16.30 WITA. 

1. Gunakan Listrik Cadangan

Dia menjelaskan pihaknya saat ini proses pelayanan berjalan dengan menggunakan suplai listrik cadangan dari genset bandara dan dipastikan bahan bakar solar terpenuhi sebagai langkah antisipasi. 

“Kami berupaya optimal memberikan pelayanan di tengah situasi ini dan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memantau perkembangan,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025). 

Untuk pelayanan pesawat yang tiba hingga saat ini masih berjalan dengan normal. 

2. Alami Keterlambatan

Namun untuk keberangkatan ada beberapa penerbangan yang mengalami keterlambatan dikarenakan waktu perpindahan sumber listrik dari PLN ke genset yang berdampak pada waktu transisi sistem untuk memulai ulang (re-start).

 

Halaman:
1 2
