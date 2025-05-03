Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Naik 2,05%, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp11.831 Triliun

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |07:14 WIB
IHSG Sepekan Naik 2,05%, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp11.831 Triliun
IHSG Sepekan Menguat 2,05% ke Level 6.815. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan kenaikan selama sepekan perdagangan periode 28 April hingga 2 Mei 2025. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dirilis Sabtu (3/5/2025), IHSG menguat 2,05% ke level 6.815,730, dibandingkan 6.678,915 pada akhir pekan sebelumnya.

Kenaikan IHSG turut diikuti oleh peningkatan sejumlah indikator pasar lainnya. Rata-rata volume transaksi harian tercatat naik 14,46% menjadi 20,87 miliar lembar saham dari sebelumnya 18,23 miliar lembar.

Rata-rata frekuensi transaksi harian juga mengalami peningkatan sebesar 9,25% menjadi 1,21 juta kali transaksi, dibandingkan 1,11 juta kali pada pekan sebelumnya. Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian naik 4,99% menjadi Rp11,61 triliun dari Rp11,06 triliun.

Kapitalisasi pasar BEI turut mencatatkan kenaikan sebesar 2,33%, dari Rp11.561 triliun menjadi Rp11.831 triliun dalam periode yang sama.

 

