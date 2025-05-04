OJK Minta Emiten IPO Wajib Transparan, Jangan Bikin Investor Tersesat

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta calon perusahaan publik wajib transparan saat melakukan proses penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan regulator fokus memperhatikan prinsip keterbukaan informasi dari calon emiten.

1. Lindungi Investor

Transparansi ini menjadi fondasi utama bagi perlindungan investor, mengingat OJK, kata Inarno, tidak memberikan penilaian atas kualitas perusahaan yang akan melantai di bursa.

“OJK tidak memberikan penilaian atas kualitas calon emiten yang akan melakukan IPO. Namun, OJK tetap memberikan perlindungan terhadap investor melalui penerapan prinsip keterbukaan,” kata Inarno di Jakarta, dikutip Minggu (4/5/2025).

2. Sampaikan Seluruh Informasi

Setiap calon emiten, ujarnya, diwajibkan menyampaikan prospektus yang memuat seluruh informasi dan fakta material. Dokumen tersebut harus menjelaskan secara rinci kondisi perusahaan, yang biasanya mencakup keuangan, struktur usaha, hingga potensi risiko.

OJK juga menyoroti peran penting lembaga dan profesi penunjang pasar modal dalam memastikan prospektus tidak mengandung informasi yang menyesatkan.