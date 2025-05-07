Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Naik 0,29% ke Level 6.925

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |09:35 WIB
IHSG Dibuka Naik 0,29% ke Level 6.925
IHSG Dibuka 0,29% ke Level 6.925 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka menguat 0,29% ke level 6.925,25 pada perdagangan Rabu (7/5/2025). Semenit berjalan IHSG masih hijau 0,70% ke 6.946,17.

Sebanyak 403 saham menguat, 234 melemah, dan 313 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh Rp1,2 triliun, dengan volume 20,6 miliar lembar saham. Sebagian besar sektor indeks meningkat. Beberapa indeks lain juga di zona hijau

Tiga saham pemimpin top gainers dalam universe LQ45 adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) naik 3,65% ke Rp7.800, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menanjak 3,54% ke Rp2.630, dan PT Alamtri Resources Tbk (ADRO) melesat 3,20% ke Rp1.935

Sementara tiga pemuncak top losers datang dari PT United Tractors Tbk (UNTR), PT Bank Syariah Tbk (BRIS), dan PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) masing masing di bawah 3%

    
 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182271/ihsg-Eplo_large.jpg
Net Buy Rp3,46 Triliun, Asing Borong Saham BBCA hingga BREN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182202/ihsg-voGU_large.jpg
IHSG Sepekan Cetak Rekor! Menguat ke 8.394, Kapitalisasi Pasar Rp15.316 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement