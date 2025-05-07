IHSG Dibuka Naik 0,29% ke Level 6.925

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka menguat 0,29% ke level 6.925,25 pada perdagangan Rabu (7/5/2025). Semenit berjalan IHSG masih hijau 0,70% ke 6.946,17.

Sebanyak 403 saham menguat, 234 melemah, dan 313 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh Rp1,2 triliun, dengan volume 20,6 miliar lembar saham. Sebagian besar sektor indeks meningkat. Beberapa indeks lain juga di zona hijau

Tiga saham pemimpin top gainers dalam universe LQ45 adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) naik 3,65% ke Rp7.800, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menanjak 3,54% ke Rp2.630, dan PT Alamtri Resources Tbk (ADRO) melesat 3,20% ke Rp1.935

Sementara tiga pemuncak top losers datang dari PT United Tractors Tbk (UNTR), PT Bank Syariah Tbk (BRIS), dan PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) masing masing di bawah 3%





(Kurniasih Miftakhul Jannah)