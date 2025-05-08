IHSG Berpeluang Tembus 7.000, Cek Rekomendasi Sahamnya

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang menembus level 7.000 pada Kamis (8/7/2025), setelah ditutup menguat 0,41 persen ke level 6.926 pada sesi sebelumnya.

1. Analisa IHSG

Analis teknikal MNC Sekuritas membaca saat ini IHSG diperkirakan berada di fase akhir dari wave [a] dalam struktur wave B. Artinya, potensi penguatan lanjutan masih terbuka sebelum memasuki fase korektif berikutnya.

"Target penguatan IHSG berikutnya berada di rentang 6.986 hingga 7.034," tulis tim riset MNC Sekuritas dalam laporan harian, Kamis (8/5/2025).

Kendati demikian, investor disarankan tetap waspada terhadap kemungkinan koreksi jangka pendek. Sebab, setelah menyelesaikan wave [a], IHSG diperkirakan akan membentuk wave [b] yang berpotensi menguji area support lebih rendah.

"Dalam skenario koreksi tersebut, IHSG diperkirakan akan menguji area 6.762 hingga 6.868," analis

Adapun level support penting yang perlu dicermati investor berada di kisaran 6.831 dan 6.759. Sementara itu, level resistance jangka pendek tercatat di area 6.986 dan 7.075.