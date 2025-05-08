Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berpeluang Tembus 7.000, Cek Rekomendasi Sahamnya

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |08:08 WIB
IHSG Berpeluang Tembus 7.000, Cek Rekomendasi Sahamnya
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang menembus level 7.000 pada Kamis (8/7/2025), setelah ditutup menguat 0,41 persen ke level 6.926 pada sesi sebelumnya.

1. Analisa IHSG

Analis teknikal MNC Sekuritas membaca saat ini IHSG diperkirakan berada di fase akhir dari wave [a] dalam struktur wave B. Artinya, potensi penguatan lanjutan masih terbuka sebelum memasuki fase korektif berikutnya.

"Target penguatan IHSG berikutnya berada di rentang 6.986 hingga 7.034," tulis tim riset MNC Sekuritas dalam laporan harian, Kamis (8/5/2025).

Kendati demikian, investor disarankan tetap waspada terhadap kemungkinan koreksi jangka pendek. Sebab, setelah menyelesaikan wave [a], IHSG diperkirakan akan membentuk wave [b] yang berpotensi menguji area support lebih rendah.

"Dalam skenario koreksi tersebut, IHSG diperkirakan akan menguji area 6.762 hingga 6.868," analis

Adapun level support penting yang perlu dicermati investor berada di kisaran 6.831 dan 6.759. Sementara itu, level resistance jangka pendek tercatat di area 6.986 dan 7.075.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/278/3182549/ihsg_menguat-SFP5_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.443, Cetak Rekor Tertinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182271/ihsg-Eplo_large.jpg
Net Buy Rp3,46 Triliun, Asing Borong Saham BBCA hingga BREN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182202/ihsg-voGU_large.jpg
IHSG Sepekan Cetak Rekor! Menguat ke 8.394, Kapitalisasi Pasar Rp15.316 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement