HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat 0,29% ke level 6.945

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |09:41 WIB
IHSG Dibuka Menguat 0,29% ke level 6.945
IHSG Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,29 persen ke level 6.945 pada hari ini, Kamis (8/5/2025).

IHSG konsisten menguat dengan 0,34 persen ke 6.949, dengan 243 saham di zona hijau, 243 melemah, dan 474 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp2,6 triliun, dengan volume 5,6 miliar saham.

1. Konsolidasi Saham

Indeks LQ45 menguat 0,51 persen ke 781, indeks JII menguat 0,13 persen ke 471,48, indeks MNC36 menguat 0,31 persen ke 304,68, dan IDX30 menguat 0,52 persen ke 404,81.

Untuk indeks sektoral seperti energi menguat 0,13 persen, konsumer non siklikal menguat 0,38 persen, keuangan 0,27 persen, infrastruktur 0,99 persen, properti melemah 1,01 persen, bahan baku menguat 0,74 persen, transportasi menguat 0,68 persen, teknologi 0,15 persen, kesehatan turun 0,23 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
