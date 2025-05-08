Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Anjlok 1,42% ke Level 6.827 di Akhir Perdagangan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |16:54 WIB
IHSG Anjlok 1,42% ke Level 6.827 di Akhir Perdagangan
IHSG Berakhir Melemah. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona merah pada sesi terakhir perdagangan hari ini. IHSG melemah 98,48 poin atau 1,42% ke level 6.827,75.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (8/5/2025), terdapat 249 saham menguat, 400 saham melemah dan 311 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp14,8 triliun dari 36,5 miliar saham yang diperdagangkan.

1. Transaksi Saham

Indeks LQ45 turun 1,71% ke 763, indeks JII turun 1,34% ke 464, indeks IDX30 turun 1,75% ke 395 dan indeks MNC36 turun 1,74% ke 298.

Untuk indeks sektoral energi turun 1,08%, konsumer non siklikal turun 0,50%, keuangan turun 1,14%, infrastruktur turun 1,37%, properti turun 2,52%, bahan baku turun 2,09%, transportasi naik 1,01%, industri turun 0,55%, teknologi turun 1,72%, dan kesehatan naik 1,13%. 

2. Saham Top Gainers

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers adalah saham PT Cipta Sarana Medika Tbk (DKHH) naik 34,85% ke Rp178, PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (TGUK) naik 34,33% ke Rp90 dan PT Maja Agung Latexindo Tbk (SURI) naik 26% di Rp63.

3. Saham Top Losers

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Paperocks Indonesia Tbk (PPRI) turun 14,81% ke Rp69, PT Benteng Api Technic Tbk (BATR) turun 14,81% ke Rp69 dan PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) turun 14,77% di Rp150.

(Feby Novalius)

