HOME FINANCE MARKET UPDATE

Intip Menu Saham Pilihan untuk Perdagangan Hari Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |08:34 WIB
Intip Menu Saham Pilihan untuk Perdagangan Hari Ini
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melanjutkan penguatan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melanjutkan penguatan, bahkan mampu menembus level 8.600. Sejumlah saham pun direkomendasikan untuk bisa dicermati pada perdagangan hari ini.

Phintraco Sekuritas dalam risetnya mengungkapkan saham-saham yang direkomendasikan untuk perdagangan hari ini, di antaranya:

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)

PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)

Secara teknikal, IHSG ditutup menguat di atas level MA5 serta berhasil keluar dari area konsolidasinya dan mencapai level tertinggi baru.

“Indikator MACD dan Stochastic RSI juga mengindikasikan peluang berlanjutnya penguatan,” demikian dikutip dari riset Phintraco Sekuritas, Selasa (25/11/2025).

Adapun pada perdagangan Senin (24/11), IHSG ditutup menguat 1,85 persen di level 8.570 yang merupakan level tertinggi baru. Penguatan IHSG ditopang oleh rebalancing MSCI November 2025 yang berlaku efektif pada 25 November 2025.

Saham BREN dan BRMS yang berhasil masuk dalam MSCI Global Standard Index membukukan penguatan tajam. Rupiah juga menguat terhadap dolar AS, seiring dengan penguatan mata uang Asia karena ekspektasi penurunan suku bunga The Fed (24/11).

 

