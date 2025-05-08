Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos Danantara Minta RUPS BUMN Ditunda, Ada Apa?

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |16:39 WIB
Bos Danantara Minta RUPS BUMN Ditunda, Ada Apa?
Bos Danantara Minta RUPS BUMN Ditunda, Ada Apa? (Foto: Okezone)
JAKARTA - CEO BPI Danantara Rosan Roeslani memberikan penjelasan mengenai instruksi agar seluruh BUMN dan anak usahanya yang bukan perusahaan terbuka (Tbk) untuk menunda pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Instruksi ini tertuang dalam Surat Arahan terkait Pelaksanaan RUPS dan Aksi Korporasi BUMN dan Anak Usaha BUMN nomor S-027/DI-BP/V/2025 tertanggal 5 Mei 2025.

1. Danantara Minta RUPS BUMN Ditunda

Saat ditanya soal arahannya terkait penundaan RUPS, Rosan menegaskan bahwa hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas manajemen BUMN di masa depan.

"Ya karena memang kembali lagi ini musti yang kalau Bapak (Presiden) bilang best, yang berdasarkan yang terbaik jadi kita memastikan seperti memilih tim Danantara, tim yang terbaik di bidangnya yang menjalankan usaha ke depannya benar benar yang cinta Tanah Air tidak melakukan korupsi dan lain-lain," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta (Kamis (8/5/2025).

Rosan pun membantah bahwa penundaan RUPS dilakukan untuk menghambat pemilihan direksi. 

“Bukan, bukan itu untuk memastikan supaya ini kan Danantara sebagai pemegang saham sekaligus melihat persoalan ini secara lebih mengefisienkan. Kembali lagi, Danantara punyai target yang dicanangkan pada intinya seperti itu,” tegasnya.

 

