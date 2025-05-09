Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Menguat ke 6.832 Jelang Libur Panjang

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |16:35 WIB
IHSG Ditutup Menguat ke 6.832 Jelang Libur Panjang
IHSG Ditutup Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,07% atau 5,05 poin ke level 6.832 pada penutupan perdagangan Jumat (9/5/2025)

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 18,36 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp8,80 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,09 juta kali. Adapun, sebanyak 247 saham harganya naik, 341 saham harganya terkoreksi dan 217 saham lainnya stagnan.

1. Konsolidasi Saham

Sektor teknologi naik 0,08 persen, sektor energi naik tipis 0,01 persen, sektor kesehatan menguat 1,63 persen, sektor keuangan naik 0,07 persen, sektor properti naik 0,33 persen. Sedangkan sektor infrastruktur turun 0,06 persen, sektor bahan baku turun 0,46 persen, sektor transportasi turun 0,80 persen, sektor industri turun 0,53 persen, sektor siklikal turun 0,80 persen dan sektor siklikal turun 0,10 persen.

2. Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Jaya Swarasa Agung Tbk (TAYS) naik 34,62 persen ke Rp70, PT Megapower Makmur Tbk (MPOW) naik 34,23 persen ke Rp149 dan PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk (JATI) naik 20,00 persen ke Rp180.

 

