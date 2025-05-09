Resmi Turun! Ini Harga BBM Terbaru di Pertamina, Shell, BP dan Vivo Berlaku 9 Mei 2025

Resmi Turun! Ini Harga BBM Terbaru di Pertamina, Shell, BP dan Vivo Berlaku 9 Mei 2025 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga BBM terbaru di SPBU Pertamina, Shell, BP dan Vivo yang berlaku hari ini, Jumat 9 Mei 2025. Harga BBM yang dijual Pertamina, Shell, BP dan Vivo resmi turun sejak 1 Mei 2025.

Pertamina menurunkan harga BBM mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak, yaitu Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus, dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah.

"Penurunan harga Pertamax Series dan Dex Series kami pastikan tetap paling kompetitif, dan kami lengkapi dengan beragam promo serta cashback menarik untuk pembelian BBM Non-Subsidi di aplikasi MyPertamina,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari.

Berikut ini harga BBM terbaru di SPBU Pertamina, Shell, BP dan Vivo yang berlaku hari ini, Jumat (9/5/2025):

1. Harga BBM Pertamina

Solar Subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp12.400 per liter

Pertamax Turbo: Rp13.300 per liter

Pertamax Green: Rp13.150 per liter

Pertamina Dex: Rp13.750 per liter

2. Harga BBM Shell

Super: Rp12.730 per liter

V-Power: Rp13.170 per liter

V-Power Diesel: Rp13.180 per liter

V-Power Nitro+: Rp13.360 per liter