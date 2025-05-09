Siapa Saja yang Berhak Mendapat BLT?

JAKARTA - Siapa saja yang berhak mendapat BLT? Bantuan Langsung Tunai (BLT) kembali disalurkan oleh Pemerintah Indonesia.

1. Langkah Dukung Masyarakat

Penyaluran BLT ini merupakan salah satu langkah untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah. BLT ini seperti BLT Dana Desa, Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

BLT Dana Desa ditujukan bagi warga yang benar-benar membutuhkan dan belum mendapatkan bantuan sosial lain.

2. Lantas, siapa saja yang berhak mendapatkan BLT?

Bantuan Langsung Tunai 2025 memiliki beberapa kriteria bagi masyarakat yang akan menerimanya, berikut adalah kriterianya: