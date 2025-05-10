Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Sumber Kekayaan Luna Maya Istri Maxime Bouttier

Nadzre Ayyara Fadl , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |17:04 WIB
Sumber Kekayaan Luna Maya Istri Maxime Bouttier
Sumber Kekayaan Luna Maya Istri Maxime Bouttier (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sumber kekayaan Luna Maya istri Maxime Bouttier yang memiliki sejumlah bisnis. Luna Maya sudah dikenal sebagai artis dan pembawa acara TV di Indonesia. 

Namun di balik itu, istri Maxime Bouttier ini ternyata dikenal sebagai sosok yang pintar mencium peluang bisnis. Perjalanan bisnis seorang Luna Maya menarik untuk kita ketahui, pasalnya Luna Maya tidak ingin menghabiskan uangnya dari hasil usaha dan kerja kerasnya di industri hiburan.

Berikut adalah sumber kekayaan Luna Maya dari sejumlah bisnis yang dirangkum Okezone, Sabtu (10/5/2025):


1. Luna Habit

Bisnis selanjutnya milik Luna Maya adalah Luna Habit. Luna Habit merupakan brand fashion perempuan yang mengusung gaya chic dan modern. Bisnis ini lahir dari pikiran kreatif Luna Maya yang juga seorang model catwalk.


Bisnis fashion miliknya ini menjual berbagai produk pakaian berkelas dan casual mulai dari produk eksklusif untuk fashion wanita berhijab, non-hijab, hingga ibu menyusui. Dengan kesuksesan bisnisnya, Luna Habit telah mendirikan cabangnya di berbagai kota Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar.

2. TS Media

Luna Maya mulai memperluas jangkauan bisnisnya dengan memasuki dunia produksi media dan agensi hiburan digital yang dinamai TS Media. Ia tidak melakukannya seorang diri, melainkan berkolaborasi dengan sahabat dan rekannya, yaitu Marianne Rumantir. TS Media sering kali menghadirkan berbagai jenis konten mengenai olahraga, gaya hidup, traveling, dan juga keuangan.

TS Media kini telah meluncurkan beberapa program tetap, termasuk Travel Secrets yang menjadi pelopor, TS Talks yang mempunyai rating tinggi, serta Cipika Cipiki (Cicip Piring Kanan, Cicip Piring Kiri) yang memadukan traveling dengan dunia kuliner.

 

Halaman:
1 2
