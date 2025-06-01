Harga BBM Shell, BP dan Vivo Kompak Turun Mulai 1 Juni 2025, Ini Daftar Terbarunya

JAKARTA - Harga BBM Shell, BP dan Vivo kompak turun pada hari ini, Minggu 1 Juni 2025. Penurunan harga BBM ini mengikuti tren harga minyak dunia serta pergerakan nilai tukar Rupiah.



Shell menurunkan harga BBM jenis Super menjadi Rp12.370 per liter per 1 Juni 2025 dari harga sebelumnya Rp12.730 per liter di Mei 2025. Harga V Power juga turun dari Rp13.170 per liter menjadi Rp12.840 per liter.



"Harga yang tercantum merupakan harga BBM di wilayah tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku,," tulis keterangan Shell di Jakarta, Minggu (1/6/2025).



Sementara, harga BBM BP per 1 Juni 2025 juga turun. harga BBM BP Ultimate turun menjadi Rp12.840 per liter dari harga sebelumnya Rp13.170 per liter. Kemudian, harga BBM BP 92 turun menjadi Rp12.370 per liter dari harga sebelumnya Rp12.600 per liter.



"Harga bahan bakar BP dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia," tulis keterangan BP.



Harga BBM Vivo juga turun per 1 Juni 2025. Tercatat, harga BBM Vivo Revvo 90 turun menjadi Rp12.260 per liter dari harga sebelumnya Rp12.550 per liter. Kemudian harga BBM Revvo 92 juga turun menjadi Rp12.340 per liter dari harga sebelumnya Rp12.730 per liter.



"Harga baru Juni sudah turun, plus ada promo menarik," tulis keterangan Vivo.



Berikut ini harga BBM terbaru di Shell, BP dan Vivo yang berlaku di Jabodetabek per 1 Juni 2025: